Учёные не знают, какое артериальное давление нормальное для человека

Специалисты из Канады и США признались, что не могут прийти к общему решению и определиться, какое артериальное давление они могут считать нормальным. Результаты двух исследований опубликованы в Canadian Journal of Cardiology.





Основным камнем преткновения для учёных стали индивидуальные характеристики человека, места его проживания и то, как их решение повлияет на глобальную медицинскую практику кардиологов. В период 2015-2016 годов учёные в ходе исследования определили, что максимальным показателем систолического артериального давления следует считать показатель меньше 120 мм рт. ст..



Однако уже в следующем году Американский колледж кардиологии (ACC) и Американская кардиологическая ассоциация (AHA) опубликовали новые рекомендации по повышению артериального давления, которые переопределили гипертонию как кровяное давление, равное или выше 130/80 мм рт. ст.. Специалисты из Канады оспорили это решение, обосновав своё мнение тем, что неготовность фармацевтов к таким переменам приведёт к повышению смертности в некоторых странах.



Сейчас учёные продолжают спорить о пике артериального давления, однако они сходятся в одном: существующая норма на самом деле вовсе не норма.