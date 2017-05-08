Ученые выявили причину появления ранней седины

Американские ученые узнали, что является причиной появления седины. В течении нескольких лет эксперты выясняли, как стресс и другие факторы обуславливают седые волосы, оказалось, что к потере пигментации волос приводят слабый иммунитет и нервные потрясения.

По мнению ученых, которые проводили исследования на лабораторных грызунах, седина может появиться из-за проблем в работе нервной системы и нестойкого иммунитета.

Как известно, пигментацию волос обуславливают специальные меланоцитарные стволовые клетки, присутствующие в организме. Эти клетки отвечают за цвет человеческих волос. В ходе исследований было установлено, что иммунная система, при «включении» клеток для борьбы с заболеваниями, влияет на клетки, которые отвечают за пигментацию.

По мнению ученых, появление ранней седины говорит о том, что у человека слабая иммунная система. Помимо этого, седые волосы могут свидетельствовать не только о слабом иммунитете, но и о проблемах с нервной системой. Седина может появляться от крайней эмоциональности и неспособности справляться со стрессами. Даже в молодом возрасте человек может поседеть, если он будет испытывать стрессы и переживать нервные потрясения.