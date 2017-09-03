Ученые выяснили, как светодиодные лампы влияют на растения

Ученые выяснили, что цветные лампочки в теплицах влияют на скорость выращивания сельскохозяйственных культур. Исследователи провели эксперимент на таких видах культур как картофель, рис, салат, хризантемы и лимонелла.

В ходе эксперимента ученые меняли спектр освещения и при этом насыщали его разнообразными цветами, меняя при этом интенсивность и длительность. Это позволило запустить механизм развития растений именно таким образом, каким требовалось для ученых. Эта технология позволила выращивать растения со скоростью в 2 раза быстрее, чем раньше. Данная методика может открыть широкие перспективы для людей, которые работают в области сельского хозяйства.

По рассказам исследователей, проводивших эксперимент, при помощи изменения цветового спектра можно изменять свойства каллусной культуры риса. Ученые выяснили, что лампочки голубого цвета помогают клеткам растений производить хлорофилл, от которого они становятся зеленее. А вот когда они использовали белый свет растения в итоге стали оранжевыми. Когда ученые облучали растения красным светом, у растений начинал расти стебель, а при облучении синим светом у растений наблюдалось увеличение количества листьев. Однако есть и минусы, к примеру, картофель не может развиваться при солнечном свете, если раньше он поддавался облучению разноцветных ламп.