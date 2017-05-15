Ученые назвали 5 видов самых древних существ, которые живут в наше время

Ученые время от времени находят животных, которых ранее считали вымершими. Некоторые из них живут по сегодняшний день. Недавно ученые рассказали о 5 существах, которые уже очень давно заселяют нашу планету.

Первое из таких существ получило имя тараканосверчек. Оно представляет собой насекомого, похожего одновременно на богомола, кузнечика и палочника. Для насекомых даже создали подотряд, который прозвали мантофазматидами. Они ловят свою жертву, становясь на задние, лапы и убивают с помощью своего ротового аппарата. Ранее считалось, что насекомые вымерли больше 45 миллионов лет назад, однако ученые нашли их в 2002 году.

Ко вторым древним существам относят латимерию. Она представляет собой кистеперую рыбу из отряда целекантообразных. Ученые считали ее вымершей еще 65 миллионов лет назад, однако ее удалось выловить недалеко от берегов Южной Африки. Всего известно о 2 ее видах, на сегодняшний день сохранилось около 300-400 особей таких рыб.

Третьим древним существом назвали пурпурную лягушку. Эта древняя амфибия живет под землей. Когда-то их было очень много и они заселяли Гондвану, однако сейчас таких лягушек осталось очень мало и они занесены в Красную книгу.

К четвертому виду самых древних существ нашей планеты относят плащеносную акулу. Ее останки находили еще 145 миллионов лет назад. В последний раз она была замечена в XIX веке. Акула обитает на глубине 400-1500 метров под водой и очень редко выплывает поближе к солнцу. По своему виду акула напоминает угря или морскую змею.

И последним древним существом оказалась гаттерия. Это самая древняя рептилия по своему виду напоминает большую ящерицу. Считалось, что она вымерла еще во времена юрского периода, однако живет она по сей день. Раньше заселяла Евразию, Африку и Северную Америку.