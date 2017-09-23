Учёные рассказали об угрозе для детей из-за отсутствия пешеходных дорожек

Учёные Университета Торонто под руководством доктора Элиноры Саймонс изучили вред отсутствия пешеходных дорожек. Результаты были опубликованы в Annals of American Thoracic Society.





Учёные занимались исследованием долгое время. Участниками работы стали 326 383 ребёнка из Торонто, родившегося в период с 1997 по 2003 год. Затем они были обследованы повторно по достижению возраста 8-15 лет. Как удалось выяснить специалистам, в 21% (или 69 628) изучаемых историях детей была обнаружена астма. Большая заболеваемость наблюдалась у детей, которые росли в районах с плохо обустроенными пешеходными зонами. Однако риски продолжительного развития заболевания были невысокими.



Причину учёные разглядели в недостаточной подвижности детей на улице. Сегодня родители стараются научить их соблюдать чистоту с ранних лет. И если ребёнок живёт в не обустроенной зоне, боязнь испачкаться существенно влияет на их здоровье. В связи с этими данными учёные предлагают местным общинам инициировать движение, которое поможет создать в проблемных районах нормальные пешеходные зоны для детей, тем самым уберегая их от развития астмы.