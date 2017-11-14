Ученые выяснили какая порода скаковых лошадей больше всего рискует умереть на скачках

Канадские ученые из Гуэлфского университета, что находится в штате Онтарио, провели исследования какой риск у скаковых лошадей получить из-за спортивных забегов травму, не совместимую с жизнью. Возглавил группу Питер Физик-Шерд. Наиболее подверженными риску оказались чистокровные лошади.

Ученые исследовали данные по смертности скаковых лошадей начиная с 2003 года и заканчивая 2015 годом. За это время было зарегистрировано 1713 смертельных случаев. Ученые также сравнивали породу скаковых лошадей с их смертностью. Как оказалось, наиболее подвершены риску чистокровные лошади. Процент риска получить травму не совместимую с жизнью на тренировке или спортивном забеге составил 0,95-1%. Американская верховая лошадь оказалась немного более удачливой, процент ее смертности составил 0,6-0,69%. А вот у стандартбредной лошади этот процент оказался наименьшим. Он составил всего 0,23%.

Ученые сравнивают такой процент смертности с тем, что лошади постоянно изматываются на тренировках, чтобы на забеге быть быстрее и выносливее. Это постоянно приводит к травмам. В большинстве случаев, скаковые лошади умирают от повреждений мышц и костей.