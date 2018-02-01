Ученые научились распутывать узлы на ДНК

В издании Physical Review Letters был опубликован эксперимент ученых технологического института из Массачусетса. Возглавил группу уже всем известный Патрик Дойл. Суть эксперимента состояла в том, чтобы распутать узлы молекулы ДНК, которая передает информацию.

Исследователи обнаружили, что есть вероятность научиться перемещать узел по молекуле гораздо быстрее, чем это делали раньше. На распутывание узла может уйти минута, если правильно подобрать параметры растяжения.

Эксперимент был предварительно смоделирован на компьютер. После чего его повторили в реальной жизни. Узлы, которые содержаться на молекуле ДНК, подвергали различным колебаниям температуры. С помощью этого ученым удалось распутать их.

В опубликованной статье ученые рассказали о том, что новая технология распутывания узлов на ДНК может позволить легче просматривать длинные участки в генетическом коде. Во многих случаях узлы на ДНК мешают процессу экспериментов, а новая методика позволяет тратить на это гораздо меньше времени.