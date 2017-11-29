Учёные: Социальные сети опаснее ожирения и курения

Специалисты и врачи страховой компании Cigna провели опрос, который помог им выяснить, что использование социальных сетей приводит человека к психологическим и физиологическим проблемам. Эти недуги незаметно их «убивают».





Для исследования эксперты использовали онлайн-ресурс Ipsos, который предоставил ответы на опрос 20 тысяч взрослых американцев. Как удалось выяснить учёным, больше половины жителей США возрастом от 18 до 27 лет признались, что использование соцсетей сделало их одинокими и поселило в них чувство изолированности. Дуглас Немчек, принимавший участие в работе, заявил: «Одиночество оказывает такое же влияние на смертность, как и выкуривание 15 сигарет в день, что делает его ещё более опасным, чем ожирение».



Из более ранних работ учёных известно, что одиночество, которое появляется из-за использования соцсетей, приводит к развитию депрессий (и ранней смерти), сердечных заболеваний, инсультов, ухудшению иммунной системы и даже усложняет восстановление после химиотерапии. Комплекс проблем неизбежно приводит к скорой смерти. Специалисты уверяют, что необходимо выдвинуть эту особенность современности на первый план. В противном случае продолжительность жизни следующих поколений заметно сократится.