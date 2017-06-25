Британские учёные разработали высокоточный тест для определения аллергии на арахис

Британские учёные рассказали о разработках нового метода, который поможет дешево и точно определять аллергию на арахис. Глава исследований Александра Сантос опубликовала результаты в издании Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Арахис является одним из тех продуктов, которые вызывают тяжелую аллергическую реакцию. Это и стало причиной пристального внимания учёных. Стоит отметить, что действующие методы определения аллергии на арахис достаточно дороги, а также требуют большого количество исследований пациента. Однако британские учёные представили новый тест, который значительно упростит задачу. Он направлен на тучные клетки, которые важны в возникновении кожной аллергии и затруднении дыхания.

В исследованиях учёных приняли участие 174 ребёнка, а тест оказался точен на 98%. Также он позволяет определить, насколько сложной является аллергия. Сейчас специалисты сконцентрировали своё внимание по повышению популярности тест и расширению его возможностей. Усовершенствованный метод поможет определить аллергическую реакцию на другие продукты, и на переносимость человеком препаратов, облегчающих аллергию.