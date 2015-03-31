Учёные: теперь компьютер может добывать золото

Исследователи обнаружили наночастицы золота в Техасском технологическом университете. Они разработали лёгкий способ их добычи, который в будущем станет доступным для любого желающего.

Эксперты создали специальное программное обеспечение, которое может распознавать наночастицы драгоценного металла в породе с помощью детального анализа изображения. Такой метод упростит процесс добычи золота, как утверждают учёные Техасского технологического университета.

Изменив температуру в датчиках, инженеры смогли добиться высокого качества изображения, что оптимизирует процесс анализа. Дальнейшие разработки будут направлены на увеличение скорости п обработки полученных данных.

Кроме поиска ценного металла новая технология будет полезна при создании накопителей солнечной энергии, а также биомедицинских устройств.