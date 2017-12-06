Учёные: Впадающие в зимнюю спячку животные могут решить проблему трансплантации органов

Учёные из Института атомной энергетики в США заявили, что впадающие в зимнюю спячку животные могут решить проблему трансплантации органов. По словам ведущего автора Вэй Ли, в органах таких животных хорошо сохраняются клеточные структуры, и, изучив это, можно такое же сделать для человека. Исследование опубликовали в Cell.

Сохранять органы для трансплантации достаточно сложно. К тому времени, пока будет проведена операция, не все из них остаются жизнеспособными. Одно из решений такой проблемы предложили специалисты из Института атомной энергетики. Они изучили животных, впадающих в спячку, чтобы понять, как они выживают в такой период, как сообщает «Версия.Инфо».

Эксперты предполагают, что механизм, который позволяет клеточным структурам зимующих существ сохраняться, можно применить и к человеческим органам. Оказалось, что в клетках таких животных в цитоскелете есть особые микротрубочки, которые позволяют переносить органеллы и другие молекулярные соединения, необходимые для выживания и здоровья. Эксперты отмечают, что внедрение данного механизма для человеческих органов займёт годы, потому надеяться на него пока не стоит.