Ученые выяснили, что растения могут передавать друг другу информацию

Ученые из Швеции провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что растения могут предупреждать друг друга о возможной опасности соседствующих с ними растений. Исследования проводили на саженцах кукурузы.

В Упсале шведские исследователи из сельскохозяйственного университета провели эксперимент, чтобы выяснить могут ли растения одного вида передавать друг другу информацию. Для этого они взяли саженцы кукурузы и изучали их поведение. На протяжении определенного количества времени ежедневно к саженцам прикасались специальными щетками. Это была своего рода имитация посторонних растений, которые могут предоставлять угрозу для саженцев кукурузы.

После этого саженцы пересаживали в другую почву. А на их место посадили другие саженцы, над которыми не проводили подобные процедуры. Результат показал, что новые саженцы проявляли реакцию на химические выделения своих предшественников. Эта химическая реакция предупреждала новые растения о потенциальной угрозе, которой они могут быть подвержены.

В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что растения одного вида могут передавать друг другу информацию о возможной опасности при помощи химических выделений оставленных в земле корней.