Ученые скрестят дикий томат с одомашненным, избавив его почти от всех вредителей

Ученые из Нидерландов заприметили на Галапагосских островах вид диких томатов, которые устойчивы ко многим вредителям. Теперь они планируют скрестить его с одомашненным видом, чтобы избавить от уязвимости к болезням и вредным насекомым.

Специалисты из Нидерландов, трудящиеся при университете в городе Вагенинген, находящемся в провинции Гелдерланд, исследовали возможности скрещивания домашних сортов томатов с дикими. На сегодняшний день в этом есть серьезная необходимость, так как одомашненные сорта с каждым годом все больше утрачивают свои способности к противодействию болезням и насекомым-вредителям.

На роль культуры, с которой можно произвести скрещивание, ученые утвердили томаты с архипелага Галапагос. Он находится практически в тысяче километров к западу от Эквадора. Дикие сорта, выбранные для скрещивания, обладают генетическим сходством с домашними, что заметно упростит процедуру. Ученые считают, что, если ее все же удастся совершить успешно, это будет настоящим научным прорывом.