Французские ученые объяснили связь между неврозом и страхом вины

Французские ученые, трудящиеся при университете в Ватерлоо, объяснили, какая связь существует между неврозом и страхом вины. Они привели в пример данные эксперимента, в котором приняли участие 63 человека, часто испытывавшие чувство вины и страх.

Ученые из Франции решили выяснить, какая связь существует между неврозом и страхом вины. Под руководством профессора Бренды Чианг они провели исследование, добровольцами в котором стали 63 студента. Все эти молодые люди страдали от страха перед чувством вины. Такие люди боятся за что-то браться, так как всегда чувствуют себя ответственными за последствия. Если у них что-то не получается, они считают себя виновными.

Исследуя их поведение, ученые сделали вывод, что именно у таких людей чаще всего возникает невроз навязчивых состояний. Именно из-за этого они пытаются исправить ошибки и продолжают повторять поступок. Специалисты рассказывают, что у этого состояния есть масса признаков, и их наличие указывает на необходимость в лечении.