Ученые: Рыбий жир не приносит пользы здоровым людям

Ученые из США заявили, что рыбий жир не приносит пользы здоровым людям. По их словам, лишь люди с сердечной недостаточностью нуждаются в употреблении добавки Омега-3.

Исследуя тему распространенного мнения о пользе рыбьего жира, ученые из кардиологической ассоциации, базирующейся в Соединенных Штатах, решили сделать официальное заявление, чтобы помочь гражданам понять, кому действительно он будет полезен, а кто может не тратить деньги на его покупку за отсутствием эффективности действия от него.

По словам специалистов, Омега-3 не приносит пользы здоровым людям. Многие считают, что эта добавка способна вылечить чуть ли не каждую болезнь, однако все далеко не так. Ее должны принимать пациенты, которые перенесли инфаркт. В этом случае рыбий жир будет оказывать восстанавливающее действие на организм и поможет избежать осложнений.

Несмотря на это, медики сетуют, что американцы продолжают принимать рыбий жир без предписаний врача, однако это может нести в себе побочные эффекты. Например, его употребление в больших количествах может привести к болезням печени.