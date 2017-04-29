Ученые выяснили как на крокодилов влияет классическая музыка

Крокодилы представляют для ученых очень большой интерес, так как за 200 миллионов лет они почти никак не видоизменились. Этих животных постоянно выбирают для всяческих испытаний, чтобы узнать как подействовала эволюция на жизни других земных существ. На этот раз животным дали послушать музыку известного композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Ученые из Германии решили выяснить как рептилии отреагируют на классическую музыку, к которой они совсем не привыкли. В ходе эксперимента крокодилов подключили к магнитно-резонансному томографу, чтобы смотреть на результаты их мозговой активности.

В результате выяснилось, что эти существа, происходящие от ящеров, могут самостоятельно проводить анализ сложных звуковых данных, как птицы и млекопитающие.