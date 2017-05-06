Ученые считают, что петроглифы с разных уголков Земли‍ доказывают контакты людей и инопланетян в древности. Они представляют собой изображения на скалах и других памятниках человекоподобных существ в летательных аппаратах с нимбами на головах.

Уфологи провели большое исследование относительно наскальных рисунков, которые были оставлены людьми в древности. Среди многих из них они увидели поразительное сходство и, опираясь на это, сделали некоторые выводы. Они считают, что раньше контакты людей и инопланетян происходили намного чаще, чем сейчас. По этой причине очевидцы необычных явлений рисовали похожие рисунки на скалах, хотя даже не были знакомы друг с другом и жили на больших расстояниях друг от друга.

Петроглифы с разных уголков Земли‍ изображают похожих на людей существ, которые летают на виманах. Кроме того, авторы рисунков часто подчеркивали, что от головы этих, как считается, пришельцев, исходил свет. На некоторых рисунках люди рядом с ним изображены с защитными масками, которые, по всей вероятности, защищали их от этого света.