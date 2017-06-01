В Израиле ученые выращивают "в пробирках" синтетическое мясо

Группа израильских биотехнологов при поддержке коллег из США научились синтезировать в пробирках мясо различных животных. Об этом пишет один из руководителей команды Яком Нахмиас.

Ученый рассказал, что вместе с коллегами успешно выращивает в лабораторных условиях мясо, которое по характеристикам очень близко к свинине, говядине или курице. Это удается сделать благодаря воздействию на специальные клеточные культуры. Эти клетки почти аналогичны составляющим тканей органического жира и мышц. Но они не нуждаются в наличии сложного организма-носителя и не требуют убийства животных для использования.

Яков Нахмасис отмечает главный недостаток технологии - высокую цену. В настоящее время на производство одного килограмма клеточного мяса ученым приходится тратить до ста долларов. Однако исследователи намерены в скором времени достичь большей экономии и сократить расходы до пяти долларов. Яков Нахмасис и его коллеги уверены, что их инновационный проект в будущем кардинально изменит жизнь человечества и всю индустрию пищевой промышленности. Более того, отказавшись добывать мясо из животных, оно произведет "революцию" во многих сферах своей жизни.