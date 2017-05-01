Ученые нашли способ диагностировать плюс-болезнь у недоношенных младенцев с вероятностью 98%

Американские ученые нашли способ более точно диагностировать плюс-болезнь у недоношенных младенцев, которые родились с весом меньше 1,250 килограмм.

У недоношенных младенцев присутствует более высокий риск к заболеванию плюс-болезни, которая может привести к слепоте. Однако даже опытные офтальмологи не могут быть полностью уверены на счет данного диагноза.

Для того, чтобы поставить более точный диагноз, ученые из университета в Орегоне разработали специальную методику для того, чтобы вычислять диагноз по фотографиям, с помощью специальной технологии, которая работает по принципу использования нейросети.

Эксперимент проводился на 5511 фотографиях сетчатки. Для исследования взяли фотографии как со здоровыми сетчатками, так и с заболеванием плюс-болезнью, а также сетчатки с состоянием предшествующим этому заболеванию. Результат показал, что данная технология определяет здоровые глаза с вероятностью 94%, а плюс-болезнь – 98%. Эта вероятность правильного диагноза гораздо выше, чем могут гарантировать опытные офтальмологи.