Британские учёные хотят уменьшить смертность населения при помощи Google Street View

Британские учёные провели исследование, результаты которого были опубликованы в PLOS ONE. Целью работы было изучение транспортных привычек и создание «здоровой» транспортной политики.





Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодного из-за малоактивного способа жизни в мире умирает 3,2 миллиона человек. Одним из главных триггеров такого показателя смертности являются транспортные привычки – то есть индивидуальные предпочтения перемещению по городу. Британские специалисты использовали Google Street View (GSV), чтобы изучить транспортные привычки британцев в 34 городах. Затем результаты сравнили с официальной статистикой.



Учёные просмотрели 2 тысячи изображений GSV, на которых запечатлены различные используемые виды транспорта: автобусы, собственные автомобили, велосипеды, пеший ход и другие. Как удалось выяснить учёным, их подсчёты почти равны официальным данным, однако их исследование показало, что британцы всё же склонны упрощать себе жизнь «ленивым» транспортом.





Целью учёных, которую они советуют принять на вооружение всем правительствам мира, являлось показать возможность постоянного мониторинга транспортных привычек, на основе которых следует строить транспортную политику. Правильные решение управляющих органов не только улучшат экологию, но и спасут миллионы жизней.