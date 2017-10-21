Ученые изобрели контактные линзы, стреляющие настоящим лазером‍

Ученые из Великобритании изобрели контактные линзы, стреляющие настоящим лазером‍. Они представляют собой ультратонкую пленку, которая может зарождать лазерное излучение и давать человеку возможность примерить роль Супермена.

Специалисты, трудящиеся в научной лаборатории одного из крупнейших университетов Великобритании, представили свое новое изобретение. Они рассказали, что это необычные контактные линзы. Примечательно, что, надев их на свои глаза, человек может обрести "зрение Супермена", то есть генерировать лазерное излучение из глаз. Необычное изобретение будет стоить довольно дешево, так как не требует для создания особых затрат, и это является его однозначным плюсом.

Ученые уже расказали, в какую сферу деятельности будут внедрять новую технологию с контактными линзами. По их словам, с помощью них можно будет наносить и считывать метки безопасности. Таким образом, любой обладатель "лазерных линз" сможет с легкостью может проверять подлинность купюр, что является очень нужным для многих профессий.