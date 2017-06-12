Ученые: бактерии из земного озера подтвердили вероятность жизни на Марсе

Американские исследователи изучили воду из вулканического озера в Коста-Рике и нашли там бактерии, которые некогда могли жить на Марсе. Профессор Брайан Хайнек опубликовал наблюдения на ресурсе EurekАlert.

Группа сотрудников Колорадского университета в Боулдере обратила внимание на токсичный водоём под название Лагуна Кальенте, расположенный внутри вулкана Поас в Коста-Рике. Вода в озере обычно показывает температуру в 45 градусов по Цельсию и временами повышается до 90. Однако ниши в кратере, фумаролы, нагреваются до 980 градусов. Кроме того, жидкость отличается высоким показателем кислотности: pH находится в пределах 0,87 до 0,26. Брайан Хайнек пишет, что подобные условия, согласно расчетам, были типичны для Марса четыре миллиарда лет тому назад.

Ученые нашли в Лагуне Кальенте лишь один вид живых организмов - Acidiphílium. Эти бактерии выглядят как палочки с закругляющимися кончиками. Они предпочитают селиться в кислотной среде, вроде источников воды у пиритовых, урановых или медных рудников. Брайан Хайнек отмечает, что нахождение единственного типа организмов в неблагоприятных условиях - довольно важное и редкое для науки события. Такого в природе практически не случается. По его словам, если когда-то на Марсе существовала жизнь, то она обладала свойствами Acidiphílium. Сделанное в Лагуне Кальенте открытие должно помочь будущим путешественникам отыскать живых обитателей Марса или хотя бы следы их существования.