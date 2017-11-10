Через 10 лет появятся клетки устойчивые к старению, раку, радиации и инфекциям

Ученые намерены запустить новый проект, где с помощью технологии редактирования генома CRISPR, они смогут получить совершенно безопасные клетки для человеческого организма, которые смогут уничтожать инфекции, противостоять раку, старению, радиации, а так же переохлаждению.

Исследователи из Гарвардского университета считают, что через 10 лет вполне возможно будет получить такие клетки для борьбы со всеми болезнями человека. Эти клетки очень сильно укрепят здоровье и иммунитет людей, что принесет кардинальные изменения в области медицины.

Известно, что недавно ученым удалось сделать расшифровку бактерии кишечной палочки. После чего они использовали программу CRISPR и изменили геном бактерии 321 раз. Это помогло создать клетки, которые стали устойчивы к этому вирусу и не дают бактерии влиять на человеческий организм.

Однако для того, чтобы добиться новой цели ученых, им придется сделать около 400 000 изменений, что может занять огромное количество времени. Но при этом ученые не перестают надеяться на то, что 10 лет им хватит, чтобы внести свой существенный вклад в развитие медицины.