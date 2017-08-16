Российские ученые предлагают кормить животных спиртовыми отходами

Исследователи из Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии создали особые пищевые добавки для животных на основе отходов спиртового производства. Подробности проекта СМИ рассказала заместитель руководителя учреждения Елена Серба.

По словам представителя, продукты растительного происхождения не могут обеспечить животным достаточное количество белков и углеводов. Используя остаточные продукты создания спирта, ученые разработали особую технологию приготовления кормов с высокой усвояемостью, эффективностью и концентрацией полезных аминокислот. В состав входят также дрожжи и мицелиальные грибы. Готовые добавки можно применять в выращивании кур, рыбы, крупного рогатого скота и даже пчел.

Во время испытаний ученые кормили своей продукцией разные виды животных. Оказалось, что при кормлении рогатого скота живая масса увеличивается на 11% при снижении затрат на 8% за килограмм. Таким образом прибыльность от выращивания говядины растер на 6%.

Хороший эффект новые добавки оказали и на курей. Точнее, на их яйца. Они стали содержать на 56% больше полезного селена и на 63% - витамина Е. После новой диеты увеличилась также яйценосность карпатских пчеломаток и живая масса осетров. Последние прибавили в весе на 20%-55%.

Разработку прокомментировал глава Мясного союза Мушег Мамиконян. Он утверждает, что экспериментальные добавки ВНИИПБТ представляют высокий потенциал с коммерческой стороны. Он отметил, что полезными станут любые инновации, увеличивающих эффективность выращивания животных. По мнению Мушега Мамиконяна, ученым стоит поспешить запатентовать свою разработку и вывести продукцию на рынок.