В акватории Тихого океана нашли потерянные виды акул, следы которых не могли обнаружить за три тысячи погружений. Группа ученых исследовала воды недалеко от архипелага Новая Каледония и брала тем временем пробы ДНК у хищников.

Ученым удалось доказать, что некоторые виды акул до сих пор обитают в районе группы островов Новая Каледония, относящихся к владениям Франции. В этом районе проводились погружения дайверов, а также применялись другие методы для исследования обитателей акватории Тихого океана. Специалисты ставили перед собой цель собрать ДНК акул, которые обитают в этой местности.

Результаты заставили их удивиться, ведь им удалось обнаружить целых шесть видов акул, ранее которые считались здесь потерянными. Особенно ученые выделяют виды шелковистых, бычьих акул, а также большую акулу-молота. В Новой Каледонии деятельность людей поставила под угрозу их существование, и уже долгое время не удавалось найти ни одного следа, указывающего на их жизнедеятельность здесь.