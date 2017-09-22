Древний инструмент из Крыма выявил абстрактное мышление у неандертальцев

В Крыму на известнейшей стоянке в пещере Киик-Коба украинские антропологи отыскали каменный инструмент, который указывает на наличие у неандертальцев абстрактного мышления. Исследование размещено на страницах издания PLoS One.

Археологи раскопали Киик-Коба ещё в советскую эпоху и нашли рядом с останками взрослого и маленького неандертальцев массу орудий труда. Среди них были и рубила. За минувшие десятилетия эти артефакты изучались различными специалистами из СССР, России и Украины. Однако с появлением новых научных методов ученые делают всё новые открытия.

Так сотрудник киевского Института археологии НАНУ Вадим Степанчук вместе со своими коллегами обратил внимание на параллельные царапины, оставленные на рубиле. Они решили выяснить природу их возникновения и создали для этого трехмерную модель предмета. Анализ выявил, что желобки в камне являются рукотворными. Более того, их автор сознательно использовал для нанесения два заостренных инструмента, которые двигал в одном направлении и с одинаковым усилием. Вадим Степанчук считает, что таким образом неандерталец намеренно метил инструмент, оставляя на нем метку изготовителя и собственника.

Ранее исследователи воспринимали неандертальцев недоразвитыми в культурном плане и отстающими по развитию от более умелых сородичей. Однако за минувшие пять лет ученые отыскали в Испании, Израиле и Хорватии свидетельства обратного. Так на стоянках неандертальцев были найдены сложные бусы с просверленными отверстиями, наскальные рисунки, остатки лекарственных отваров, бытовой химии и зачатки религии. Ученые замечали также вычурные узоры на предметах и спорили об их происхождении. Этот вопрос прояснился благодаря усилиям Вадима Степанчука и его команды. Их модель доказала, что неандерталец оперировал абстрактными понятиями и был в этом плане не столь далек от более поздних предков современного человека.