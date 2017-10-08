Железный человек представил высокотехнологический летательный костюм в Дубае

Ричард Браунинг, который известен всем под прозвищем Железный человек, представил на выставке GISEC, проходящей в Дубае, свой летательный костюм.

Ричард Браунинг прославился тем, что основал стартап Gravity Industries и занялся его пилотированием. А также им был установлен мировой рекорд по скорости полета в реактивном костюме.

Недавно в Дубае состоялась выставка GISEC, на которой Браунинг представил зрителям свой высокотехнологический костюм, с помощью которого он может парить в воздухе. Работает это одеяние так, что контролировать его можно с помощью рук. Человеку достаточно просто одеть его и взлететь в воздух, находясь в вертикальном положении, после чего он может сам выбирать скорость передвижения и направление, в какую сторону лететь, где поворачивать и на какую высоту подняться.