Учителя и врачи попали в список самых пьющих профессий

Британские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, что чем больше человек зарабатывает и имеет наиболее высокий социальный статус, тем чаще он выпивает. Специалисты также составили список самых пьющих профессий.

Как удалось разузнать исследователям, уровень дохода и социального статуса влияет на пристрастие человека к алкогольным напиткам. Выяснилось, что 46% британцев, чей доход составляет менее 11 тысяч евро в год, употребляют спиртное примерно один раз в неделю. Примерно столько же пьют 60% опрошенных, обладающим годовым доходом в 22-34 тысяч евро. Ученые также узнали, что около 80% британцев с доходом в 45 тысяч евро в год пьют гораздо чаще и предпочитают виски, пиво и вино.

После первого опроса исследователи захотели узнать, влияет ли профессия на то, как часто пьет человек. Как оказалось, должность к выпивке имеет непосредственное отношение. Так, примерно 51% британцев, которые занимаются простым физическим трудом, то есть чернорабочие, соцработники и сотрудники регистратур, пьют меньше остальных. Больше всего выпивают такие высококвалифицированные сотрудники, как архитекторы, медсестры, учителя, юристы и врачи, таких обнаружилось более 70%.

Самыми заядлыми любителями алкоголя являются британцы старше 65 лет, молодежь же наоборот, пьет только по выходным. Примерно пятая часть опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет никогда в жизни не употребляли спиртные напитки.