Японские ученые создали спиртосодержащий напиток основанный на коре деревьев

Ученые из Японии решили немного разнообразить выбор алкогольных напитков и провели эксперимент, с помощью которого смогли создать спиртной напиток на основе таких деревьев как береза, кедр и вишня.

Сам напиток состоит из коры деревьев. В процессе приготовления кору размалывают, а после получения однородной массы к ней добавляют закваску и специальные ферменты, которые вызывают брожение. При этом термальную обработку ученые не использовали, что помогло им оставить в сохранности вкус и аромат деревьев.

Как известно, для создания алкогольных напитков есть 2 способа. Производители выбирают либо настаивание, либо дистилляцию. Японские ученые выбрали для своего напитка дистилляцию, так как она, по их мнению, способна лучше довести напиток до подходящего состояния.

Всего 4 кг коры кедра составили 3,8 л напитка, а измерения процента алкоголя показало 15%.

Сейчас ученые хотят усовершенствовать производство нового спиртосодержащего напитка и выпустить его в продажу через 3 года.