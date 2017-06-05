"Гость из будущего" рассказал, что в 2030 году пришельцы станут союзниками США

"Гость из будущего" рассказал о том, что в 2030 году пришельцы станут союзниками США и смогут выйти на контакт со многими крупными странами по всему миру. Такое заявление сделал молодой человек, который представляется Ноем.

Буквально недавно СМИ распространили информацию о том, что некий Ной, который заявляет что явился на Землю из будущего, раскрыл правду относительно того, когда человечество сможет увидеть и поговорить с пришельцами. По его словам, это произойдет в ближайшие 12 лет, когда инопланетные существа станут союзниками американского государства.

Он рассказал, что в 2030 году пришельцы выйдут на контакт с человечеством и станут союзниками США, после чего смогут контактировать со всеми крупными странами по всему миру. "Гость из будущего" не стал уточнять, когда именно на Земле появятся первые пришельцы и каким образом они будут выходить на контакт.

Ной также поделился еще одним весьма интересным фактом из будущего, отметив, что в 2020 году президент США Дональд Трамп захочет переизбрания и его выберут на еще один президентский срок.