Эксперты считают, что европейские города потеряли свою оригинальность для туристов

В Швейцарии провели исследование туристических мест в городах Европы. Представители Федеральной политехнической школы Лозанны утверждают, что общественные места теряют свою уникальность и не гармонируют с колоритом городов.

Автор исследования Сони Курнье рассказала о тенденции дизайнеров и архитекторов подражать популярным трендам, опираясь на предпочтения туристов. Из-за этого новые парки, площади, улицы и скверы теряют уникальность и сильно выделяются из общей картины города. В итоге, туристам становится скучно смотреть на одно и то же в каждом европейском городе.

В ходе исследования была изучена архитектура многих европейских городов, в некоторые из которых эксперты из швейцарской Федеральной политехнической школы съездили лично. В результате они пришли к выводу, что за последние 15 лет европейские города утратили свою колоритность. Они утверждают, что частой ошибкой дизайнеров является использование популярных шаблонов без учёта особенностей города. Из-за этого город становится однотипным и неинтересным для туристов. Они считают, что при разработке нового объекта дизайнеры должны учитывать уникальные черты того или иного населённого пункта и отображать это в своих работах.