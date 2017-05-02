Японские ученые назвали группу крови, с которой чаще всего погибают при травмах

Ученые из Японии выяснили, обладатели какой группы крови чаще всего гибнут, получив тяжелые повреждения. Результаты их работы описаны в журнале Critical Care.

Сотрудники больницы при Медицинском и стоматологическом университете в Токио обратили внимание, что слишком мало научных работ рассматривают вопрос зависимости группы крови от смертности пациентов. Они сравнили данные в медицинских записях 901 пациента службы экстренной помощи. Оказалось, что люди с первой группой гибнут в 28% случаев, тогда как все остальные - в 11%. Как видно, риск выше почти в три раза.

Один из авторов, доктор Ватару Такаяма сообщает, что ранее ученые уже выяснили опасность высокой кровопотери среди обладателей первой группы из-за недостаточно хорошей свертываемости. Медики считают, что дело может быть в низкой концентрации гликопротеина плазмы в составе крови. Его ещё называют фактором фон Виллебрада. Ватару Такаяма вместе с коллегами считает, что именно этот фактор приводит к более высокой смертности среди этой категории травмированных.

Работа японцев также касается влияния экстренного переливания крови первой группы на процесс свертываемости пациентов с тяжелыми ранениями. Показатели гомеостаза первой сравнивают с другими группами, чтобы обнаружить разницу. Ватару Такаяма подчеркнул, что этот вопрос необходимо тщательно изучить, чтобы в будущем разработать эффективную методику спасения жизни пациентам в критическом состоянии.