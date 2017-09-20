Зоологи отыскали в Мексике "вымерших" кенгуровых прыгунов

В Мексике ученые вновь отыскали четырех представителей вида кенгуровых прыгунов, который считался вымершим около 25 лет. Так уведомляет пресс-служба Музея естественной истории в Сан-Диего.

Речь идет о животных Dipodomys gravipes. Ранее они в изрядных количествах обитали поблизости от мексиканского города Сан-Кинтин. Во второй половине прошлого века этот региона сильно изменился в результате резкого скачка в развитии сельскохозяйственной промышленности. Из-за потери мест для проживания и источников пищи многие виды животные пострадали. Экологическая катастрофа коснулась также кенгуровых прыгунов. Эти зверьки около 13 сантиметров в длину были замечены в 1989 году и с тех пор пропали с радаров исследователей. В 1994 году правительство страны официально объявило Dipodomys gravipes вымершими (или находящимися на грани вымирания).

Летом местность у Сан-Кинтина изучала группа биологов во главе с Эриком Меллинком. Они увидели сразу четырех прыгунов, которые попали в их ловушки. Грызуны были измерены, сфотографированы и отпущены восвояси. Стоит отметить, что до того момента никто из членов группы с Dipodomys gravipes вживую не встречался. Позже они сравнили снимки и физические показатели с музейными экспонатами и фотографиями, сделанными десятилетия назад. Лишь тогда удалось установить принадлежность животных к виду редких ныне кенгуровых прыгунов.

Во время того же исследования Эрик Меллинк вместе с коллегами нашли ещё два вида, которые считаются вымирающими. Это голохвостый суслик и высотная калифорнийская полевка. Участники экспедиции предполагают, что к возвращению вымирающих видов в окрестности Сан-Кинтина причастна засуха, которая существенно сократила площадь сельскохозяйственных земель. Они выразили надежду, что вскоре на глаза покажутся и другие исчезнувшие представители мексиканской фауны.