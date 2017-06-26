В США ветеранов войны будут лечить экстази и психотерапией

Американские ученые в ходе проведенных исследований пришли к выводу, что ветеранов войны лучше всего лечить при помощи экстази. Специалисты уверены, что такое лечение в совокупности с психотерапией помогут ветеранам избавиться от посттравматического стрессового расстройства.

Буквально недавно специалисты провели ряд исследований при участии 26 человек, которые проходили лечение экстази и психотерапией. Так, ученые полагают, что экстази способен оказать улучшения для воздействия от психотерапии, однако такое лечение должно происходить под строгим наблюдением медиков.

Специалисты рассказали, что данное исследование является всего лишь промежуточным, планируется продолжить испытание и оценить результаты. В 2017 году уже проводили подобные эксперименты, однако они показали, что у подобного лечения существуют и побочные стороны, такие как бессонница и тревога.