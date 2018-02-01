Уфолог нашел на Галапагосских островах секретную базу пришельцев

Уфолог Скотт Уоринг заявил, что на Галапагосских островах, расположенных в Тихом океане, размещена секретная база пришельцев. К такому выводу он пришел после изучения снимков островов, сделанных с высоты.

Снимок Галапагосских островов, на которых Уоринг нашел базу пришельцев, был получен еще в 1996 году, его предоставил космический спутник STS-77. Уфолог изучил фотографию и пришел к выводу, что на ней можно рассмотреть базу пришельцев.

По мнению Скотта Уоринга при внимательном изучении снимка можно увидеть, как более крупный остров похож на человека с увеличенной головой. На снимке уфолог смог рассмотреть даже «глаза» и «рот», который расположился на месте вулкана.

Именно в вулкане, уверяет уфолог, находится вход в секретную базу пришельцев. По мнению Скотта Уоринга, инопланетяне постоянно создают на Земле свои базы, которые часто можно найти на снимках, сделанных спутниками.

Маленький остров уфологу показался очертаниями лица человека, на которого надет шлем. То, что очертания могут быть случайностью, уфологу кажется не такой интересной идеей. Скотт Уоринг уверен, что люди не замечают базы пришельцев из-за своей невнимательности и отказываются верить в его идеи из-за веры ученым NASA, которые информации о пришельцах не сообщают.