Британские ученые разработали мобильное приложение для быстрого изучения рака

В Великобритании ученые используют особое приложение, которое поможет ускорить исследование рака путем объединения мощностей множества смартфонов. Авторами проекта является Кирилл Веселков и его команда из Имперского колледжа Лондона.

Сотрудники Отдела хирургии и рака при задействовали систему под названием DreamLab, созданную Vodafone Foundation. В её основе легло объединение ресурсов тысяч электронных устройств в один комплекс, который анализирует данные эффективнее современных суперкомпьютеров. Программа использует публичную информацию о различных исследованиях в сфере изучения раковых образований. Например, о провоцирующих болезнь генах или эффективности медикаментов.

Пользователю, желающему помочь в лечении онкологических заболеваний, нужно сделать немногое. Необходимо установить DreamLab, активировать его, и оставить смартфон в бездействии примерно на шесть часов. Алгоритм загрузит около 5 МБ необходимых данных и присоединит мощности гаджета к системе анализа. В это время владелец может поспать или попросту оставить смартфон на зарядке.

Создатели DreamLab отмечают, что в современных телефонах есть масса скрытых ресурсов, которые опционально активируются при работе с ним. Используя эти мощности, Кирилл Веселов и его коллеги уже начали проводить исследование рака поджелудочной железы в Австралии. Вскоре проект намерены впервые запустить в Европе. DreamLab выявляет успешные комбинации лекарств, которые способствуют выздоровлению в случаях с отдельно взятыми больными. Со временем оно должно существенно приблизить триумф человечества на различными видами онкологических заболеваний.