Ученые рассказали, что произойдет с организмом, если ежедневно вместо воды пить чай и кофе

Ученые провели исследование и выяснили, что происходит с человеческим организмом, если целый день пить только чай и кофе, при этом воду не употреблять совсем. По словам специалистов, в данном случае обезвоживания организма не произойдет, однако употребление данных напитков могут привести к быстрому выведению жидкости из организма и нарушить работу сердца.

Как рассказали ученые, многие спортсмены ошибочно полагают, что только вода способна достаточно "увлажнить" организм и потому выпивают ее по несколько литров в день. В то же время они считают, что чай и кофе не дадут должного результата, однако это не так. Исследователи выяснили, что если употреблять большое количество чая или кофе ежедневно, то это вызывает мочегонный эффект, тело увеличивает производство мочи для того, чтобы как можно быстрее вывести лишнюю жидкость из организма. Несмотря на это исследователи отмечают, что горячие напитки вполне могут оказать положительное влияние на гидратацию организма.

Многие люди ощущают неприятную сухость во рту после употребления кофе и чая, потому считают, что горячие напитки могут вызвать обезвоживание. Исследователи отмечают, что подобное происходит после того, как танины, содержащиеся в кофеине, связываются со слюной и вызывают ощущение сухости. Такое может произойти и после употребления некоторых фруктов и черного шоколада.

Несмотря на все плюсы употребления чая и кофе, исследователи предупреждают, что содержащийся в данных напитках тиамин стимулирует работу сердца, что может привести к его перегрузкам.