Российские медики вывели универсальную ДНК-вакцину против герпеса

Ученые из Санкт-Петербрга создали универсальную ДНК-вакцину для борьбы с герпесом. Об успехах медиков уведомили представители Федерального медико-биологического агентства России.

Разработкой занимаются в научно-исследовательском институте особо чистых биопрепаратов ФМБА. Авторы утверждают, что в составе их вещества отсутствуют ослабленные штаммы герпеса или инактивированные частицы этого вируса. Подобные вакцины создают риск развития энцефалита, осложнения болезней дыхательной системы, поражения печени и прочих опасных побочных эффектов. Кроме того, в настоящее время врачам приходится применять различные виды вакцин из-за отсутствия универсальной.

Как утверждает научный руководитель НИИ Андрей Симбирцев, продукт петербургских медиков создан при помощи генной инженерии с сожержит исключительно отдельные гены белковых фрагментов. Эти компоненты выведены из нескольких типов белков, которые поражают разные виды герпеса, что делает вакцину универсальной и безопасной для здоровья пациентов.

Вещество намерены применять для профилактического использования среди детей и взрослого населения России. По мнению создателей, такая вакцинация позволит со временем полностью избавить человечество от угрозы герпеса, который в некоторых случаях может представлять серьёзную опасность для здоровья. ДНК-вакцина поможет людям сильно растянуть интервалы между рецидивами симптомов и уменьшить их тяжесть. Андрей Симбирцев не исключает, что человек может даже полностью вылечить герпес. Пока по подсчетам ВОЗ этот вирус содержится в организме двух третей населения планеты.