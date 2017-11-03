Генетики смогли расшифровать эволюцию розы

Во Франции ученым удалось расшифровать эволюцию розы при помощи генетики. Во время исследований генетики проанализировали геном чайной розы, которая является прародителем многих видов роз.

Генетики установили, что у роз есть «родственники», оказывается, что розы имеют связь с малиной, земляникой и с шиповником. Благодаря изучению генного строения розы ученым удалось в подробном виде рассмотреть процесс эволюции данного цветка.

Оказалось, что от генного строения розы зависит ее цвет, форма и даже аромат. После анализа роз ученые пришли к выводу, что порядка 200 видов цветка стоит причислять к виду шиповника. На изучение эволюции розы ученые потратили больше 8 лет.

За эти годы они проводили ряд исследований и им удалось установить самую полную последовательность нуклеотидов в ДНК-молекуле розы. Для исследований ученые выбрали геном розы Old Blush, которая была вывезена в Европу из Китая в 1793 году.

В геноме данного вида розы насчитывается 36 377 генов. Полученные сведения помогут ученым лучше понять принцип появления новы видов. Благодаря новым знаниям, генетикам может удастся вывести виды роз, которые будут расти без пестицидов и не потребуют особого внимания.