Самцы Черных вдов запутали зоологов сексуальными предпочтениями

Зоологи не могут разобраться в сексуальных предпочтениях самцов пауков из рода Черных вдов, которые зачастую выбирают старых партнерш. Такое исследование размещено на страницах журнала Animal Behaviour.

Известно, что Latrodectus geometricus, обитающие в Северной Америке, очень ядовиты и отличаются каннибализмом. Свое название Черные вдовы получили за то, что поедают самцов после спаривания. Ученые предполагают, что питательные вещества из тела партнера дают самкам дополнительную энергию для произведения потомства и его дальнейшей защиты. Но при этом самки существенно превосходят "мужей" по размерам. Весьма сомнительно, что столь маленькие самцы могут обеспечить их весомой долей пищи.

Исследователи из Израиля пытались найти объяснение такому феномену на примере Latrodectus geometricus, однако ещё сильнее запутались в сексуальном поведении этих пауков. Оказалось, что самцы отдают предпочтение старым представительницам своего вида, несмотря на их низкую фертильность и высокую прожорливость. То есть, партнеры сильнее рискуют остаться без потомства и быть съеденными.

Стоит обратить внимание, что самки Черных вдов во время своего развития некоторое время проводят на этапе незрелого фенотипа. В этой форме они отличаются от полностью выросших сородичей, однако уже могут оплодотворяться и откладывать яйца. При этом незрелые вдовы куда менее склонны к каннибализму и нуждаются в длительном ухаживании. Перейдя на последнюю стадию развития, они остаются фертильными, однако начинают пожирать самцов после копуляции. Старые же способны к зачатию куда меньше, а едят партнеров на 50% чаще.

Несмотря на явные недостатки старых самок, именно их выбирали самцы во время лабораторных экспериментов группы ученых во главе с Шеви Ванер. Зоологи выразили версию, что самцы могут закупоривать проходы зрелых партнерш, отбрасывая внутри крайний членик полового органа - педипальпы. Благодаря этому они лишают соперников шанса оплодотворить эту самку. Однако теория не подтвердилась, что вернула ученых в тупик. Сейчас они остаются в неведении относительно причин, которые заставляют самцов делать невыгодный со всех сторон выбор.

В своей статье Шеви Ванер пишет, что корень этого явления скрывается в самках. Вероятно, последние интенсивнее выделяют сексуальные феромоны, чем и завлекают самцов. Это объяснение является весьма логичным с эволюционной точки зрения, однако авторы пока не смогли его подтвердить.