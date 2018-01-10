Уфолог: Атлантида не затонула, а улетела на Луну

Известный уфолог Скотт Уоринг заявил о своем новым открытии, в этот раз он нашел на Луне Атлантиду. По мнению эксперта, в лунном кратере Райнер находится таинственный светящийся шар и темные лабиринты.

Скотт Уоринг не раз шокировал общественность своими заявлениями в Сети. Он тщательно рассматривает снимки из космоса и находит на них темные силуэты, странные объекты и «следы пришельцев». В этот раз уфолог решил повнимательнее рассмотреть снимки Луны.

По словам уфолога, в лунном кратере Райнер находится Атлантида, тот самый затерянный мир, о котором сложено так много легенд. Скотт Уоринг утверждает, что на снимках можно отчетливо рассмотреть светящийся шар и темные лабиринты с туннелями.

Согласно подсчетам уфолога, таинственные лабиринты протянулись на целых 2 километра. Светящийся шар Уоринг назвал тем самым бриллиантом, который, якобы, дает всей Атлантиде энергию. По мнению уфолога, Атлантида не затонула, а просто покинула Землю, улетев на Луну. Конечно же, мнение Уоринга находит разные отзывы, но многим нравится верить, что за пределами Земли есть что-то таинственное и неизведанное.