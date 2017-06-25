Ученые обнаружили самую длинную непрерывную морскую линию

Международная группа ученых обнаружили самую длинную прямую морскую линию, которая достигает почти 20 000 миль. Результы исследований ученый были опубликованы на страницах журнала Science.

Команда ученых из Ирландии и Индии доказали, что самая длинная непрерывная морская линия берет своё начало в Пакистане и заканчивается на Камчатке. Инженер из IBM Research India в Нью-Дели Кушал Мукерджи и физик Рохан Чабуквар из Исследовательского центра United Technologies в Ирландии использовали метод компьютерного моделирования и сложную геометрию, чтобы точно вычислить длину водной линии.

Сообщается, что точная длина составляет 19 940 миль и захватывает морскую площадь южного Пакистана, северо-восточную точку Россию через Аравийское море, Индийский океан, Южный Атлантический океан и весь Тихий океан.