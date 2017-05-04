Ученый обвинил шаманов в смерти группы туристов на перевале Дятлова

Уральский ученый Валентин Дегтярев не теряет уверенности в том, что сможет разгадать тайну смерти туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году. По его словам, на архивных снимках он нашел доказательства того, что во всем виноваты шаманы.

Как рассказал специалист, на одном из снимков, которые сделали студенты сразу же после того, как установили палатки, он заметил человеческую фигуру за спиной членов группы. По словам ученого, человек, наблюдающий за студентами, был облачен в длинный черный балахон. Дегтярев считает, что наблюдать за студентами мог один из шаманов Северного Урала. Служители культа не оценили того, что чужаки без всякого на то разрешения вторглись на их земли, потому приложили все усилия для их загадочной смерти.

Также ученый подозревает, что между студентами и шаманами мог возникнуть некий конфликт, который привел к смерти группы Игоря Дятлова.

Стоит отметить, что у ученого существует еще одна версия, по которой могла наступить страшная смерть студентов. На снимке, сделанном на фотоаппарат Семена Золотарева, который ранее считали испорченным, он заметил небольшой ядерный взрыв. По его словам, люди получили ожоги роговицы глав и всего тела, контузию и переломы. Им пришлось в спешке покидать палатки и падать на снег, так как они ничего не видели, им не удалось добраться обратно и они погибли, замерзнув на морозе.

Дегтярев отметил, что на могиле Золотарева была зафиксирована странная радиоактивность, тогда как на других могилах Ивановского кладбища ее нет.