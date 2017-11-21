В Чили во время шторма на небе заметили НЛО

В Чили во время шторма засняли появление НЛО. Отмечается, что странный объект появился на фоне пасмурного неба и начал медленно проплывать над городом.

Пользователь Лу Казимиро 11 февраля текущего года хотел заснять на видео приближение шторма, однако его внимание привлекло нечто другое. На фоне пасмурного неба он заметил странный яркий объект, по своей форме напоминающий летающую тарелку, который медленно проплывал над городом. Во время своего движения корабль пришельцев оставляет за собой весьма длинный шлейф, который полностью состоит их маленьких светящихся огоньков.

Несмотря на то, что данный ролик был снят еще 11 февраля, внимание уфологов он привлек только сейчас, после того, как его опубликовали на канале UFOmania. Пользователи в комментариях под видео предположили, что отснятые кадры могут стать еще одним доказательством того, что НЛО все-таки посещают Землю.