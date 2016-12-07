Ученые: Рыба и бобовые задержат менопаузу

Ученые из Университета Лидса, базирующегося в Великобритании, заявили, что употребление рыбы и бобов задерживает менопаузу у женщин, эффект может продержаться до трех лет. Их выводы были опубликованы агентством Mirror.

Ученые из Великобритании провели большое исследование относительно того, как питание женщин влияло на то, в каком возрасте они достигали менопаузы. В нем приняли участие около 35 тысяч представительниц прекрасного пола, которым на момент старта было от 35 до 69 лет. Специалисты собрали их данные о том, насколько часто в их жизни они страдали от значительных скачков веса, о репродуктивной истории, а также о том, насколько часто они занимаются физической активностью. Кроме того, все испытуемые заполнили небольшую анкету о том, какие продукты они употребляют каждый день.

Результаты эксперимента ученые собирали спустя четыре года. Почти тысяча дам рассказали, что столкнулись с менопаузой в возрасте от 40 до 65 лет. Отсрочить этот процесс смогли женщины, питание которых несколько отличалось от того, которое было у тех, кто его достиг. В их рационе присутствовала рыба, а также бобовые. По этой причине ученые сделали вывод, что именно эти продукты помогли им отсрочить менопаузу.