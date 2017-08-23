Ученые: Плохая память на сны обусловлена нехваткой витамина В6‍

Австралийские ученые провели эксперимент, в ходе которого старались понять, почему люди часто не могут запомнить свои сны, хотя определенно их видят. По итогам они поняли, что плохая память на сны обусловлена нехваткой витамина В6‍.

Науке давно известно, что при средней продолжительности жизни человек проводит во сне примерно шесть лет. Для людей это естественное физиологическое состояние, в ходе которого они могут видеть различные картинки, составляющие целые истории. Тем не менее, замечено, что некоторые люди намного лучше запоминают свои сны, а у других с этим настоящая проблема. Ученые решили привлечь к эксперименту порядка 100 добровольцев, чтобы выяснить, какие закономерности могут наблюдаться в этом вопросе.

Респондентов разделили на две группы. Одним ежедневно пред сном выдавали порцию витамина В6‍ для принятия, а другим давали плацебо, пустышку, однако они об этом не знали. Результаты были видны уже через пять дней. Группа участников эксперимента, которая пила витамин, рассказала, что качество их снов значительно улучшилось. Стала четче сама картинка, а также они смогли намного лучше запоминать их.