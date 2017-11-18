В Санкт-Петербурге изобрели специальную разделочную доску для инвалидов

В Санкт-Петербурге выпускница института дизайна и урбанистики ИТМО Надежда Абдуллина создала специальную разделочную доску, которой могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Отмечается, что данная доска поможет справляться с различными манипуляциями на кухне всего лишь одной рукой.

Как рассказывает автор изобретения, ее разделочная доска может помочь не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам, которым часто приходится готовить еду с маленьким ребенком на руках. Данное изобретение Абдуллина назвала Grabby. Известно, что разделочная доска Grabby представляет из себя многослойную конструкцию, по своему функционированию которая больше напоминает тиски. Отмечается, что помещенный на доску продукт или банка крепко "присасывается" к поверхности, после чего можно без проблем нарезать овощи или мясо, а также одной рукой открыть банку.

Абдуллина рассказала, что несмотря на то, что разделочная доска пока находится на стадии проектирования, ей уже стали поступать первые заказы, кроме того, появилось возможность выхода на массово-серийное производство в Китае.