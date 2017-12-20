Ученые из США предположили, что хронические головокружения могут указывать на психические расстройства. Согласно их наблюдениям, подобная связь наблюдалась у 15 процентов пациентов с таким диагнозом.

Научное издание EurekAlert! передает выводы ученых, которые пытались понять, чем у людей могут быть вызваны хронические головокружения. Проводя исследования в этом направлении, они неожиданно для себя поняли, что проблема может быть связана с психическими расстройствами пациентов. Так, оказалось, что у части из них были проблемы с координацией. Также, когда им приходилось находиться в переполненных помещениях, они начинали чувствовать недомогание и тревожность. Эти признаки ясно указывают на проблемы с психикой.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о выводах ученых относительно того, какое влияние на организм человека оказывает частое употребление шашлыка или барбекю. По их словам, оно значительно увеличивает риск возникновения гипертонии.