Ученые нашли три самых главных признака, определяющие болезни сердца

Ученые нашли три самых вероятных симптома, по которым можно определить, что у человека наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Исследователи порекомендовали тщательно следить за всеми изменениями мочки уха, кожи и ногтей.

Ученые провели исследование, в ходе которого смогли установить, что всего по нескольким признакам можно установить, что у человека имеются проблемы с сердцем. "Помятые" мочки уха являются практически самым основным признаком сердечной недостаточности. По словам специалистов, вырождение эластичной кожи вокруг мелких кровеносных сосудов, которые несут кровь прямо к мочке уха, создает складку. То же самое происходит и в кровеносных сосудах, которые связаны с ишемической болезнью сердца.

Следить за состоянием кожи также крайне необходимо, так как появление на ней жировиков это уже тревожный "звоночек". О проблемах с сердцем говорят те жировики, которые появляются на коленях, локтях, веках или ягодицах.

Когда происходит утолщение ногтя, это тоже важный сигнал и следует немедленно обратиться к кардиологу. Несмотря на то, что само утолщение протекает безболезненно, оно говорит о том, что насыщенная кислородом кровь просто не доходит до пальцев.