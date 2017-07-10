Ученые из Томска приобрели патент на клеточный инкубатор для замещения органов человека‍

Ученые из университета в Томске приобрели патент на клеточный инкубатор для замещения органов человека‍. Его прототип был создан немногим ранее, однако новая модель, созданная из тонких нитей никелида титана, стала еще лучше и полезнее.

В Томском государственном университете ученые совместно со специалистами организации "МИЦ" уже несколько лет работали над усовершенствованием клеточного инкубатора для замещения органов человека. Наконец, работы были закончены, и в ТГУ подали заявку на приобретение патента на устройство. Накануне патент был одобрен.

Ученые, которые принимали участие в изобретении этого устройства рассказали о том, как оно работает. В новом виде он представляет собой контейнер для клеток. Благодаря его переплетенной структуре, его будут пропитывать клеточной суспензией, которая и заменит нефункционирующие клетки. Таким образом, в России запатентовали один из самых эффективных способов для лечения болезней печени, гемопоэтической системы, поджелудочной железы, а также других серьезных заболеваний подобного уровня.